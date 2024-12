Destaque no Botafogo, Savarino diz que briga com Cuca 'impulsionou' saída do Atlético-MG

Um dos destaques na conquista da inédita Copa Libertadores pelo Botafogo, o atacante Savarino explicou os motivos que o levaram a deixar o Atlético-MG em 2022. Ao levantar o troféu do mais nobre torneio de clubes da América do Sul justamente sobre o ex-clube, no último sábado, ele disse que o fim de seu ciclo em Belo Horizonte teve uma relação direta com o treinador Cuca.

"Tudo começou com uma briga. Eu me machuquei e perdi espaço no time. No começo do outro ano, o Atlético-MG estava pensando em trazer muitos jogadores. E eu sem espaço. Tinha bons números para continuar sendo um dos principais jogadores", afirmou o atacante em entrevista à TV Bandeirantes nesta segunda-feira.

Além da falta de sintonia com o treinador a partir de então, uma nova rusga, desta vez com o diretor Rodrigo Caetano dificultou ainda mais a sua situação. Se com o Cuca o problema foi a falta de um lugar entre os titulares, com o dirigente a situação envolveu um prazo a mais para ficar na Venezuela com a seleção.

"Queria ficar mais tempo com a seleção porque teríamos um treinador novo, mas ele (Rodrigo Caetano) não deixou. Fiquei chateado", afirmou o jogador. Neste período surgiu o Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e veio a decisão de jogar fora do Brasil.

Após duas temporadas atuando no futebol norte-americano, Savarino retornou para reforçar o Botafogo sob a gestão de John Textor. Em 52 jogos, ele balançou as redes 12 vezes e ainda deu 12 assistências para seus companheiros.

Após conquistar a Libertadores, o jogador venezuelano busca agora o seu segundo troféu com a camisa do Botafogo. Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o time carioca só depende de seus resultados para se sagrar campeão da competição nacional.