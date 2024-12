Luxemburgo revela procura de Marcelo Teixeira para dirigir o Santos na Série B e explica recusa

Vanderlei Luxemburgo esteve na alça de mira da diretoria do Santos para comandar o time principal na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Quem deu essa informação foi o próprio treinador nesta segunda-feira. Ele afirmou ainda que, dois anos antes, na gestão de Andres Rueda, ele também foi procurado para trabalhar na Vila Belmiro.

Sobre a possibilidade mais recente, o comandante comentou sobre o contato que teve com o presidente Marcelo Teixeira e externou o motivo de sua recusa em dirigir a equipe santista neste projeto de retomada à elite do futebol nacional.

"O Marcelo é um amigo e falou um tempo atrás que queria conversar comigo sobre algumas coisas. Houve uma conversa para vir para o Santos na segunda divisão. Mas eu não podia vir. Quando vou para um local, as perguntas deixam de ser amenas e passam a ser só porradas. Então, ia trazer um peso muito grande", afirmou Luxemburgo.

A decisão, segundo ele, foi pensando no melhor para o clube. "O Santos tinha que estar tranquilo para poder voltar à primeira divisão. Naquele momento, não era a coisa certa", completou o treinador que esteve em um Congresso de Futebol e Finanças nesta segunda-feira.

Na Série B, o Santos teve percalços em sua campanha, mas finalizou a competição com o título de campeão sob o comando de Fábio Carille. Apesar da conquista, que veio de forma antecipada, o treinador enfrentou resistência por parte da torcida e da imprensa e foi demitido antes mesmo de o torneio terminar.

A diretoria agora negocia no mercado a contratação de um novo nome para comandar o Santos na temporada 2025. Entre os nomes que estão em pauta, o português Luis Castro é o preferido da cúpula. O clube espera definir o seu novo treinador ainda em dezembro para dar sequência à formação do elenco visando as competições do ano que vem.