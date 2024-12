Atleta da Fiorentina que desmaiou em campo fará novos exames: 'Conversou com companheiros'

A Fiorentina atualizou na tarde desta segunda-feira as informações sobre o estado de saúde do jogador Edoardo Bove, que desmaiou em campo neste domingo durante partida com a Inter de Milão, em jogo válido pelo Campeonato Italiano. Ele continua internado e vai passar por uma nova bateria de exames para entender as causas do colapso.

Por meio de um comunicado em seu site oficial, o clube de Florença disse que o atleta de 22 anos apresentou melhoras significativas e não teve qualquer tipo de sequela. De acordo com a equipe médica, o monitoramento continuará a ser feito.

"Ele está acordado, alerta e orientado. Conversou com a família, os técnicos e os companheiros de time que correram para vê-lo. Nos próximos dias serão realizadas novas investigações para apurar as causas que levaram à situação ocorrida ontem", informou o clube em seu site.

Bove está internado no Hospital Universitário Careggi e a Fiorentina externou o seu agradecimento não só aos médicos, mas também à torcida, que se mostrou solidária neste momento tão delicado.

"Um agradecimento a todos os nossos torcedores e também a todo o mundo do futebol que têm demonstrado grande proximidade e atenção com as suas mensagens. Esse apoio tem dado grande conforto ao clube e também à família de Edoardo", finalizou o departamento de comunicação do clube no comunicado.

O jogador perdeu os sentidos aos 16 minutos do primeiro tempo enquanto amarrava as chuteiras. O desmaio provocou uma correria entre os atletas que tentaram ajudar o meio-campista e solicitaram a entrada imediata dos médicos para socorrer o jogador, que foi levado de ambulância para o hospital.