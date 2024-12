Rodoviária de Porto Alegre fica alagada após temporal no RS

A rodoviária de Porto Alegre ficou alagada após temporais que atingem o Rio Grande do Sul entre domingo, 1º, e segunda-feira, 2. A Defesa Civil municipal já alertava neste fim de semana para a previsão de "chuvas fortes, rajadas de vento significativas, e risco de alagamentos em áreas urbanas, elevação nos níveis de arroios e córregos, além de possíveis transtornos como quedas de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica".

Internautas publicaram no X (ex-Twitter) fotos da rodoviária alagada e relataram sentir medo de ficar no Estado, recordando a catástrofe climática que atingiu o RS em maio deste ano. A Defesa Civil de Porto Alegre afirma que está monitorando o impacto da chuva na região e com equipes nas ruas atendendo às ocorrências. Em casos de emergência, a população deve entrar em contato pelo telefone 199. A forte chuva também provocou a queda de árvores e no fornecimento de energia elétrica em algumas regiões da cidade.

Em maio deste ano, ao menos 169 pessoas morreram no Rio Grande do Sul em decorrência da chuva. Centenas de casas foram destruídas e Porto Alegre ficou debaixo dágua com a subida do Guaíba. O governo do Estado do Rio Grande do Sul anunciou um pacote para reconstrução do que ficou destruído após os temporais e medidas preventivas para esta próxima temporada de chuvas, que se inicia agora.

No sábado, 30, a Defesa Civil Estadual testou pela primeira vez um sistema de alertas via sinal de telefonia. A ferramenta foi criada em uma parceria do governo gaúcho com a Defesa Civil Nacional e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a população não precisa se cadastrar para receber os alertas. Eles serão recebidos mesmo que o telefone esteja configurado para o modo silencioso ou sem créditos. O objetivo é evitar mais mortes em tempestades.