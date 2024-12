Fed: Trajetória dos juros não está predeterminada, será dependente de dados e risco, diz Bostic

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou nesta segunda-feira, 2, que a trajetória dos juros americanos não está "predeterminada" e reforçou que as decisões monetárias dependerão de dados, projeções e riscos para a economia americana. O dirigente apontou que ainda existem riscos para as metas do BC americano de estabilidade de preços e de emprego máximo.

O cenário base de Bostic é de que o progresso da inflação não estagnou e continua reduzindo para a meta de 2%, apesar de recentes irregularidades nas leituras do índice de preços do consumidor (CPI, em inglês) dos EUA. O dirigente também vê a economia como "sólida" e o mercado de trabalho em desaceleração gradual, com o objetivo de "emprego máximo" estável.

"Estamos no caminho certo para cumprir a meta", afirmou ele, em artigo divulgado nesta segunda pelo Fed de Atlanta. "Mas apesar da minha perspectiva inicial ser positiva, não podemos nos dar ao luxo de ser otimistas."

Segundo Bostic, os dirigentes do Fed estão estudando e acompanham de perto se existem sinais de deterioração rápida do mercado de trabalho. Ele disse não ver indícios de reaceleração iminente da inflação de energia, mas apontou que os preços elevados de moradias contribuem para a persistência da inflação no país.