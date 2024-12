Ancord: Número de assessores de investimentos chega a 26.578 em outubro, alta anual de 8%

O número de assessores de investimentos encerrou outubro em 26.578, um crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord).

Ainda de acordo com a Ancord, por região, a concentração dos assessores de investimentos segue sendo o Sudeste, com 16.477 profissionais, seguido pelo Sul, com 6.330 assessores e pelo Nordeste, com 1.943. As regiões Centro-Oeste e Norte contam com 1.472 e 356 assessores, respectivamente.

Entre as regiões, o destaque de crescimento entre maio e setembro foram o Norte e o Centro-Oeste, com 4,71% e 3,85%, na mesma ordem. O Nordeste também se destacou, segundo a Ancord, com um crescimento de 3,36% no período.

Mulheres no mercado

Outro dado destacado pela Ancord é o avanço dos jovens na profissão, sendo que cerca de 34% dos assessores registrados em outubro têm entre 26 e 35 anos. Já as pessoas com idade entre 36 e 45 anos representaram 31%. Outros 14% dos assessores estão na faixa de 18 a 25 anos e outros 13%, entre 46 e 55 anos.

Já os assessores de investimentos com idade entre 56 e 65 anos representam 6% dos profissionais registrados no décimo mês de 2024, e 2% têm acima de 65 anos.