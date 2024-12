Itamaraty: em Montevidéu, Lula poderá ter bilaterais com presidentes da Bolívia e do Panamá

A secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, Gisela Padovan, disse nesta segunda-feira, 2, a jornalistas que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, poderá ter reuniões bilaterais com os presidentes da Bolívia (Luis Arce) e do Panamá (José Raul Mulino) em sua visita ao Uruguai para a Cúpula do Mercosul.

Ela falou depois do briefing (evento com jornalistas para explicar as pautas de viagens do presidente da República ao exterior) sobre a ida de Lula ao Mercosul, no Itamaraty.

O evento será realizado no Uruguai na quinta e na sexta-feira, 5 e 6, respectivamente.