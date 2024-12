PMI industrial global sobe de 49,4 em outubro para 50 em novembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) global do setor de manufatura subiu de 49,4 em outubro para 50 em novembro, de acordo com levantamento divulgado, nesta segunda-feira, 2, pelo JPMorgan e S&P Global Market Intelligence em associação com o Instituto de Gestão de Oferta (ISM, na sigla em inglês) e a Federação Internacional de Gestores de Compra e Oferta (IFPSM, na sigla em inglês).

Novembro mostrou estabilização do setor manufatureiro global após quatro meses de contração, segundo o economista Bennett Parrish e analistas envolvidos no levantamento. A despeito da melhora, as condições mostraram diferenças regionais marcantes.

O levantamento mostrou melhores condições de negócios na China continental (com o PMI na máxima em cinco meses, a 51,5) e o resto da Ásia (onde o PMI subiu para 51,1 em média) em contraste com um aprofundamento da recessão na zona euro (cujo PMI caiu para 45,2).

As condições estiveram perto de se estabilizar nos Estados Unidos, com o PMI na máxima em cinco meses, a 49,7.