Sede do Atlético-MG é pichada após vice da Libertadores e protesto mira investidores da SAF

A perda do título da Copa Libertadores continua causando estragos ao Atlético-MG. A sede do clube, localizada no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, amanheceu pichada na manhã desta segunda-feira. O protesto faz uma alusão aos quatro empresários que são donos da SAF alvinegra. O muro recebeu a inscrição "4 rato$".

Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador são os quatro investidores do clube mineiro. Eles são conhecidos como os 4R's. A pichação não conta com nenhum tipo de assinatura e não teve a sua autoria assumida.

O protesto surge em um momento esportivo turbulento no Atlético-MG. A equipe, que vem de 11 partidas sem vitória, amargou o vice-campeonato da Copa do Brasil para o Flamengo dentro da MRV Arena e neste fim de semana perdeu a final da Copa Libertadores para o Botafogo na Argentina. A decisão do título foi realizada em jogo único no Monumental de Nuñez.

Mas os prejuízos não param por aí. Na 13ª colocação, com 44 pontos, o clube não tem mais chances de buscar uma vaga na edição da Libertadores do ano que vem pelo Nacional. Nesta duas rodadas que restam, o clube mineiro tenta garantir a sua participação na Copa Sul-Americana.

O Atlético-MG volta a campo nesta quarta-feira e tem uma dura missão: encarar o Vasco, que também contabiliza 44 pontos, em São Januário. O clube mineiro encerra a sua participação no Brasileiro recebendo o Athletico-PR. A partida vai ser realizada com portões fechados ainda em função dos incidentes ocorridos em seu estádio na final da Copa do Brasil.