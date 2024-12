PMI industrial do Brasil cai para 52,3 pontos em novembro, aponta S&P Global

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil caiu a 52,3 pontos em novembro, de 52,9 pontos em outubro, segundo dados divulgados pela S&P Global. A leitura acima de 50 pontos ainda indica expansão da atividade, mas no ritmo mais lento em três meses.

Os dados apontaram que a desvalorização do real continua a aumentar os custos do setor industrial, e que o elevação nos preços de insumos está cascateando para o valor dos produtos vendidos.

"No entanto, os clientes continuaram a comprar, com um aumento sólido nos volumes de novos negócios contribuindo para outra expansão nos volumes de produção", disse Pollyanna De Lima, diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence, em relatório.

Ela acrescenta, no entanto, que as empresas do setor industrial parecem enfrentar mais concorrência nos mercados internacionais, com um novo declínio nas vendas ao exterior. "Apesar disso, os participantes da pesquisa consideram as exportações uma oportunidade vital de negócio. Esse otimismo, combinado com expectativas de melhoria das condições em setores como o agrícola e o automotivo, estimulou a confiança nos negócios", avaliou.

A melhora nos novos pedidos e a expectativa de crescimento levaram as indústrias a contratar mão de obra adicional em tempo integral em novembro, com os empregos crescendo em ritmo sólido e semelhante ao do mês de outubro.