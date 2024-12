PIB da Itália cresce 0,4% no confronto anual do 3º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 0,4% no terceiro trimestre ante igual período do ano anterior, informou a Istat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas do país. Na comparação com o segundo trimestre, o PIB ficou estagnado no período.

As leituras vieram em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet e com a estimativa preliminar.