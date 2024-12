Morre o físico Rogério Cerqueira Leite, aos 93 anos

Morreu na madrugada deste domingo, 1, o cientista brasileiro Rogério Cezar de Cerqueira Leite, aos 93 anos. O velório está sendo realizado desde as 13h no Cemitério Parque Flamboyant, em Campinas, e o sepultamento ocorre às 17h.

Formado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), o engenheiro e físico era professor emérito da Universidade de Campinas (Unicamp), e também lecionou na Universidade de Paris (Sorbonne).

Pesquisador de renome internacional, Leite teve papel fundamental na criação e gestão de centros de pesquisa e inovação como o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) e a Companhia de Desenvolvimento Tecnológico (Codetec), uma das primeiras incubadoras de empresas do país, segundo comunicado da Unicamp.

Atualmente, presidia o conselho de administração do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), um dos complexos de pesquisa em ciência e tecnologia mais importantes do Brasil.

Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou as contribuições do cientista à ciência e às instituições brasileiras de pesquisa, afirmando que ele teve também forte atuação também "na formatação e defesa das políticas para ciência e na defesa da democracia, de um estado forte e a favor da justiça social em nosso país".

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) também lamentou em nota a morte do professor: "Sua dedicação ao ensino, à pesquisa e à inovação fez dele um exemplo de comprometimento com o desenvolvimento do país. Seu falecimento representa uma grande perda para a comunidade científica nacional e internacional".