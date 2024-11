Atlético de Madrid goleia o lanterna Real Valladolid e assume o 2º lugar no Espanhol

O Atlético de Madrid assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol, neste s´sbado, ao derrotar o Real Valladolid, por 5 a 0, no Estádio José Zorrilla, em duelo válido pela 15ª rodada. Com o resultado, o time do técnico Diego Simeone chegou aos 32 pontos, superando o Real Madrid, que tem 30 e ainda joga neste domingo. A liderança da competição é do Barcelona, com 34, apesar da surpreendente derrota para o Las Palmas.

Com três gols em 11 minutos, o Atlético de Madrid teve um primeiro tempo exemplar em Valladolid. O primeiro gol só saiu aos 26 minutos, com Lenglet. Aos 35, Álvarez ampliou a vantagem dos visitantes, que voltaram a marcar aos 37, com De Paul.

A primeira etapa só não foi mais arrasadora para o Valladolid porque o VAR anulou o quarto gol do Atlético, marcado por Giménez, aos 48 minutos.

No segundo tempo, o Atlético não diminuiu o ritmo no começo e ampliou ainda mais a vantagem com um gol de Griezmann, aos sete minutos.

Com a vitória garantida, a equipe de Madri passou a administrar o resultado, poupando a parte física até o final da partida, sem sofrer uma reação por parte do adversário. Aos 47, Sorloth decretou a goleada do Atlético, com o quinto gol.