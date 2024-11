Bayern de Munique arranca empate na casa do Borussia Dortmund pelo Campeonato Alemão

O Bayern de Munique precisou suar muito para arrancar um empate, por 1 a 1, no clássico com o Borussia Dortmund, neste sábado, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, o time bávaro chegou aos 30 pontos, contra 20 do rival.

Eintracht Frankfurt, que ainda joga na rodada, e o Bayer Leverkusen, que venceu neste sábado, estão sete pontos atrás do Bayern na segunda colocação.

O Bayern começou melhor na partida, com boas jogadas de Sané pelo lado direito. O canhoto forçou o goleiro Kobel a fazer bela defesa.

O Dortmund, bem armado, foi perigoso nos contra-ataques e abriu o placar aos 27 minutos. Gittens escapou pelo lado esquerdo desde o seu campo de defesa. Após arrancada sensacional, o número 43 bateu bem na saída de Neurer: 1 a 0.

Para piorar a situação do Bayern, Harry Kane acusou uma lesão e teve de ser substituído por Thomas Muller, aos 33 minutos.

O segundo tempo começou intenso. Muller só não empatou aos três minutos porque Kobel fez grande defesa. Na sequência, Gittens quase fez o segundo do Dortmund.

Aos 15 minutos, Sané surgiu livre diante de Kobel, mas o atacante bateu de pé direito e errou o alvo. A resposta dos anfitriões não demorou e Neuer fez grande defesa no chute de Sabitzer.

Na parte final do jogo, o Bayern pressionou, enquanto o Dortmund se defendeu e pouco tentou no ataque. Aos 39 minutos, Olide cruzou na cabeça de Musiala, que empatou para os visitantes.

Daí até o final, o Bayern seguiu no ataque e quase conseguiu a virada, enquanto o Dortmund apenas se defendeu diante de sua fanática torcida.

OUTROS JOGOS

Mais cinco partidas foram disputadas neste sábado pela 12ª rodada: Augsburg 1 x 0 Bochum, Freiburg 3 x 1 Borussia Monchengladbach, Leipzig 1 x 5 Wolfsburg, Union Berlin 1 x 2 Bayer Leverkusen, Werder Bremen 2 x 2 Stuttgart.