Eliezer revela que filho Ravi foi internado em UTI por doença rara

Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, está internado na UTI após ter sido diagnosticado com uma doença rara, informou o pai da criança em um desabafo publicado no Instagram neste sábado, 30.

"Ele está bem. Acho que essa é a melhor notícia que eu poderia dar. O que ele tem, o caso dele tem sido bem desafiador para a gente e também para os médicos. É uma doença rara para um bebê atermo que não é prematuro, e grave. Nem consigo explicar aqui", disse.

Eliezer ainda destacou a dificuldade em ver o filho de 15 dias na UTI de um hospital e que os médicos estariam "espantados" com a forma como Ravi reage ao tratamento "porque bebês na mesma condição dele ficam muito piores".

"Para as pessoas que estão vindo no perfil da Viih ou mandando mensagem nas fotos culpando ela sem nem mesmo saber o que aconteceu, o que ele tem, pela questão do parto, só peço que tenham um pouco de empatia", pediu o pai de Ravi.

Em seguida, desabafou: "Quem está pedindo não é o Eliezer, é um pai que está destruído vendo a sua mulher destruída, seu filho todo furado, com cateter passando dentro do coração, cheio de negócio. Por favor. Não estou pedindo para gostarem da gente, só respeitem".

A família passou por dificuldades de saúde nas últimas semanas. Eliezer passou por uma cirurgia no coração antes do nascimento de Ravi. Já Viih Tube chegou a ser internada na UTI do hospital nos dias seguintes ao nascimento do filho do casal.