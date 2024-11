Anel Rodoviário de BH: ônibus perde o freio e provoca engavetamento

Um acidente envolvendo vários carros e um ônibus deixou ao menos quatro pessoas feridas na tarde de sexta-feira, 29, no Anel Rodoviário, no bairro Betânia, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Conforme o Corpo de Bombeiros, nenhuma delas ficou presa às ferragens.

Segundo a corporação, aproximadamente 20 pessoas estiveram envolvidas no engavetamento, mas a maioria, com ferimentos leves, acabou buscando socorro por meios próprios.

No vídeo, é possível ver o ônibus trafegando pela rodovia no momento em que perde o controle e atinge vários carros que estavam a sua frente na via parados em razão de lentidão na via. Ele chega a mudar de faixa, mas mesmo assim atinge diversos veículos.

Ainda de acordo com os bombeiros, o ônibus perdeu o freio e colidiu com vários veículos no local, sendo que três deles acabaram capotando.

Quatro vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). "Duas delas foram avaliadas e liberadas pelo médico responsável. Outras duas foram encaminhadas para atendimento em hospital da região", disse a corporação. Não há detalhes do estado de saúde delas.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades policiais.