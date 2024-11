Com boa atuação do reserva Pritchard, Celtics vencem Bulls e ainda sonham com vaga na NBA Cup

Atual campeão da NBA, o Boston Celtics teve, na partida contra o Chicago Bulls nesta sexta-feira, todo seu elenco disponível pela primeira vez nesta temporada e contou com uma boa atuação de um reserva, Payton Pritchard, para vencer por 138 a 129. Os Celtics ainda têm a chance de avançar ao mata-mata da NBA Cup, mas dependem de resultados da última rodada, na terça-feira.

O Atlanta Hawks, que derrotou Cleveland Cavaliers por 117 a 101, garantiu o primeiro lugar no Grupo C do Leste e avançou na competição. O Boston precisa estar entre os dois melhores times que vão terminar na segunda colocação para se manter entre as oito equipes que continuam na disputa do título da NBA Cup.

Nesta sexta, no United Center, ginásio do rival, Pritchard anotou 29 pontos, seu melhor desempenho da temporada, e foi eficiente no quarto período, quando o Boston conseguiu assumir o comando do placar. Jayson Tatum marcou 35 pontos e pegou 14. Pelo lado do Chicago, Nikola Vucevic conseguiu 32 pontos e 11 rebotes.

Apesar de todo o elenco à disposição, apenas três reservas jogaram minutos significativos pelo Boston. Pritchard atuou por 28 minutos, a maior parte no quarto período. Foi ele quem deu início à arrancada dos Celtics no final da partida. Os times estavam empatados em 108 a 108, quando Pritchard fez 3 pontos e começou uma sequência de 11 a 4 para os visitantes.

Zach LaVine marcou 29 pontos para os Bulls, incluindo quatro cestas de 3 pontos, o que levou à condição de recordista da franquia em cestas de 3 pontos, ultrapassando Kirk Hinrich.

No Grupo B do Oeste, Oklahoma City Thunder venceu o Los Angeles Lakers por 101 a 93 e eliminou o campeão da primeira edição da NBA Cup, na temporada passada. Phoenix Suns, San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder estão empatados com 2 vitórias e 1 derrota e decidem a vaga na terça-feira.

Shai Gilgeous-Alexander marcou 36 pontos, incluindo 15 no quarto período, e foi o destaque do Oklahoma, que venceu sua quarta partida seguida. Foi a quinta vez nos últimos seis jogos que Gilgeous-Alexander conseguiu pelo menos 30 pontos.

Os Lakers perderam o quarto de seus últimos cinco jogos e tiveram como destaque Dalton Knecht, com 20 pontos. D'Angelo Russell saiu do banco e contribuiu com 17 pontos para o time de Los Angeles.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Charlotte Hornets 98 x 99 New York Knicks

Atlanta Hawks 117 x 101 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 120 x 109 New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets 100 x 123 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 93 x 92 Los Angeles Clippers

Detroit Pistons 130 x 106 Indiana Pacers

Miami Heat 121 x 111 Toronto Raptors

Chicago Bulls 129 x 138 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 93 x 101 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 115 x 106 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos deste sábado:

Charlotte Hornets x Atlanta Hawks

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks x Washington Wizards

Phoenix Suns x Golden State Warriors

Utah Jazz x Dallas Mavericks