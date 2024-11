Febraban: indicados à diretoria do BC são nomes técnicos e experientes em suas áreas

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, elogiou os indicados a três diretorias do Banco Central, que devem assumir os cargos no começo do ano que vem. Ele afirmou que os três nomes são técnicos e devem contribuir para os papéis de autoridade monetária e de regulador do BC

"Os três indicados para ocupar a nova diretoria do Banco Central, a partir de janeiro de 2025, são nomes técnicos e experientes em suas áreas de atuação, com grande potencial para contribuir com o inafastável papel do BC na condução da política monetária e de promoção da regulação prudencial e da estabilidade financeira", afirmou ele em nota.

Foram indicados Nilton David para a diretoria de Política Monetária; Izabela Correa para a de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta; e Gilneu Vivan, para a diretoria de Regulação.

Eles substituirão a Gabriel Galípolo, que se tornará presidente do BC no ano que vem; e a Carolina de Assis Barros e Otávio Damaso, que deixam o regulador em janeiro com o fim de seus mandatos.

A Febraban cumprimentou e desejou sucesso aos indicados, e destacou a "importante contribuição" dos diretores que deixarão o BC durante seus mandatos.