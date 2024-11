S&P reafirma rating AA- da França e dá voto de confiança por resolução de impasse orçamentário

A S&P Global Ratings reafirmou os ratings de longo prazo da França em "AA-" e o de curto prazo em "A-1+", com perspectiva estável. Apesar do impasse em andamento na aprovação do orçamento público, a agência decidiu dar um voto de confiança de que o país europeu conseguirá cumprir as regras da União Europeia e gradualmente concretizar a consolidação fiscal no médio prazo.

Em comunicado, a instituição reconhece que a intensa polarização política dificulta a gestão das contas públicas francesas. Nos últimos dias, a extrema-direita tem rejeitado a proposta orçamentária do primeiro-ministro, Michel Barnier, e ameaça derrubá-lo se suas demandas não forem atentidas.

Mesmo assim, a S&P ainda acredita que Paris aprovará um ajuste de pouco menos de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano que vem. "Também apoiando o rating estão outras forças de crédito da França, incluindo sua rica e diversificada economia, elevadas poupanças privadas e a sua adesão à UE", explica.

No longo prazo, a agência considera que será "desafiador" reduzir o endividamento francês sem um esforço para conter o alto nível de despesas. A projeção da S&P é de que a dívida geral crescerá para 116% do PIB em 2027, de 109% em 2023.