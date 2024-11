Jornalista Marcelo Cosme se casa com cardiologista: 'Maridos e cúmplices'

O jornalista e apresentador da GloboNews Marcelo Cosme casou nesta sexta-feira, 29, com o médico cardiologista Frankel Brandão. Juntos há cinco anos, os dois reuniram amigos e familiares em um cartório no Rio de Janeiro. O casal compartilhou o momento em fotos pulicadas em seus perfis no Instagram.

"O dia do sim! Somos maridos, cúmplices, amigos e um do outro e para o resto da vida!", escreveram eles. O momento especial contou com a presença de familiares; das madrinhas, as jornalistas Leilane Neubarth e Luiza Zveiter; e de Dona Déa, mãe do humorista e ator Paulo Gustavo.

Cinco anos de amor

Marcelo Cosme e Frankel Brandão completaram cinco anos de relacionamento. A data comemorativa também foi parar nas redes sociais. Para a ocasião, o âncora da GloboNews escreveu: 'E de repente, cinco anos juntos! Em poucas fotos, vários momentos? Amor, amar, amigos, amantes, amém, axé!'

Cosme tornou público o relacionamento com o médico no início de 2021. De forma discreta, ele respondeu a uma pergunta de um seguidor feita nos Stories do Instagram, que dizia: "Está namorando?". E Cosme respondeu "sim", com uma foto ao lado do companheiro.