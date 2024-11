Jade Magalhães mostra detalhes da cerimônia com Luan Santana: 'Casados'

O cantor Luan Santana e a influenciadora Jade Magalhães pegaram os fãs de surpresa ao anunciarem que haviam casado. A novidade foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista ao Estadão nesta sexta-feira, 29. Segundo a equipe de Luan, o casal escolheu realizar uma cerimônia privada com a presença de familiares em um restaurante. Eles se casaram apenas no civil.

Jade compartilhou mais detalhes da cerimônia em seu Instagram, na tarde desta sexta-feira, 29, como seu vestido de noiva e a decoração da festa. "É lindo ver nossos sonhos se tornando realidade. Casados!", escreveu ela.Os dois estão à espera da primeira filha, Serena, que deve nascer no início do próximo ano.

Jade e Luan se conheceram em 2008 e, após 12 anos juntos, se separaram em 2020, depois de ficarem noivos. Os dois reataram em 2023, pouco após o cantor terminar com a então noiva, Izabela Cunha. O casal anunciou a gravidez em julho, com uma postagem no Instagram. Em setembro, eles filmaram um vídeo em que descobrem ao mesmo tempo o sexo do bebê.