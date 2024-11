Governo não tem nenhuma intenção de alterar a Lei das Estatais, diz Esther Dweck

A ministra da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos do Brasil, Esther Dweck, descartou nesta sexta, 29, que haja qualquer intenção do governo de alterar a Lei das Estatais. A fala dela, que se deu durante almoço de fim de ano da Febraban, teria sido, segundo a própria, um pedido do presidente Lula para acalmar os presentes quanto a isso.

Os rumores de que o governo estaria pensando em alterar a Lei da Estatais, de acordo com Esther Dweck, surgiram a partir de uma reunião do presidente Lula com os ministérios revisores das empresas estatais.

"No primeiro momento gerou uma dúvida sobre o que era aquilo. É importante eu dizer que nosso objetivo maior é dar mais eficiência a essas empresas", disse a ministra a uma plateia de banqueiros e convidados do setor.

Segundo a ministra, sua pasta tem promovido debates com os presidentes de cada estatal para definir se estão ou não cumprindo seus respectivos papéis.

"A lógica de dar maior eficiência ao Estado é a mesma para dar maior eficiência às estatais. Não tem nenhuma alteração na Lei das Estatais", disse a ministra, acrescentando que, ao contrário, o governo quer é fortalecer a Lei e as empresas para que elas possam da mais lucro e levar mais dinheiro à União.