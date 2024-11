Artur Jorge promete Botafogo ambicioso em 'jogo mais importante da carreira'

O Botafogo fez o tradicional reconhecimento do gramado do Monumental de Núñez, palco da final da Copa Libertadores, nesta sexta-feira, de maneira leve. A vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1, no Allianz Parque, na terça-feira, parece ter tirado um peso das costas dos jogadores do time alvinegro, que chega confiante para a partida com o Atlético-MG, neste sábado, às 17h. O técnico Artur Jorge concedeu entrevista coletiva e deixou explícito essa ambição de fazer história.

"Esse será o jogo mais importante da minha carreira, não há dúvida. Me traz responsabilidade, mas acima de tudo a satisfação de podermos desfrutar desse momento. Temos o sonho de muita gente atrás de nós, mas sabemos que a responsabilidade não nos tira o gosto de viver esse momento. Estou muito grato por poder liderar esse projeto e ter uma torcida que sempre esteve ao meu lado. Tenho uma determinação muito grande de fazer parte dessa história, que é carregada de ambição. Daremos e faremos de tudo para conseguir chegar no nosso objetivo", afirmou.

Não foi a primeira vez que Artur Jorge diz ser justa a oportunidade do Botafogo decidir a Libertadores. O clube esteve desde a fase preliminar e despachou pelo caminho clubes como Aurora-BOL, Red Bull Bragantino, Palmeiras, São Paulo e Peñarol. Na fase de grupos, esteve ao lado de Junior Barranquilla-COL, LDU-EQU e Universitario-PER.

"Fomos superiores aos adversários que passamos. Palmeiras, São Paulo e Peñarol poderiam estar na final e não seria surpreendente, mas justamente estamos aqui. É uma trajetória carregada de história. É importante chegar na final, mas pouco. Aquilo que fica na história são os nomes dos vencedores. Não há história sem coragem, e precisamos disso amanhã (domingo)" afirmou.

O treinador despistou sobre a possibilidade de contar com Bastos, com uma lesão no músculo posterior da coxa, ao falar sobre a competitividade dentro do próprio elenco do Botafogo.

"Temos uma competitividade interna tremenda. É muito difícil escolher os 11. Eu peço que não desanimem, para não levar para o pessoal. É uma equipe extremamente positiva. É uma grande satisfação poder escolher entre dois jogadores bons e cada um tem a sua importância dentro do elenco. Não se mede pelo tempo de jogo. Nunca o ego se sobrepõem aqui", completou.

Ele também minimizou o desgaste físico da equipe, que fará o seu 72º jogo no ano. "Não sabemos o que o destino nos reserva, sabemos o que precisamos fazer . O desgaste é longo, mas a equipe está sendo capaz de superar uma temporada dessas e ser consistente. Tem uma identidade bem própria jogando dentro ou fora de casa. São méritos dos jogadores. Encaramos o adversário olhando cara a cara. São três jogos que podem nos render dois títulos. Eles terão tempo de descansar depois. Precisamos dar tudo de nós pois é um momento de consagração."

ARTUR JORGE REVELA INSPIRAÇÕES PARA BUSCAR O TÍTULO

Artur Jorge ainda mandou um recado aos torcedores. "Difícil encontrar o equilíbrio para conter a euforia da torcida e encarar o jogo com o grau de dificuldade. Teremos um adversário dificílimo, tarefa árdua?confiem e acreditem, pois esse é o sentimento que tenho dos meus jogadores. Lutaremos até o último segundo, a última gota de suor. Independente do que acontecer, a equipe vai lutar com todas as forças para vencer e conquistar esse troféu."

E também citou seus compatriotas que venceram o torneio. "O que eu posso pegar deles (Jorge Jesus e Abel Ferreira) é o resultado final. Repetir o que eles. Cabe a mim ter a responsabilidade também de carregar um grupo de homens e lutar por esse troféu como se não houvesse amanhã."

Obviamente que não fugiu da pergunta ao ser questionado sobre a possibilidade de disputar o novo Mundial de Clubes, no próximo ano. "Queremos ter o troféu para acrescentar história ao museu do Botafogo. Mas pensamos também nos Mundiais. Será mais uma possibilidade da equipe se mostrar. O Botafogo sabe renascer das cinzas. É mais um estímulo para poder competir entre os melhores do mundo."

Para a partida, Artur Jorge poderá contar com todos os seus jogadores, a exceção é o zagueiro Bastos, que ainda é dúvida. Um provável time tem: John; Vitinho, Alexander Barboza, Adryelson e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Savarino e Almada; Luiz Henrique e Igor Jesus.