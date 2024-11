'Belo mente compulsivamente', diz Gracyanne Barbosa sobre fim do casamento

Grayanne Barbosa resolveu abrir o coração e falar sobre sua separação do cantor Belo. Em um forte depoimento no documentário Belo, Perto Demais da Luz, que estreou nesta quinta-feira, 26, no Globoplay, a dançarina lembra os 16 anos que passou com artista. Em seu relato, ela lembra a insistência de Belo em conquistá-la e do início conturbado do namoro.

"Ele me seguia em Copacabana. Eu ia muito à praia esse período, e ele ficava escondido atrás do orelhão. O Belo, super conhecido. Ele ainda vivia aquele problema de dormir na cadeia, então era uma pessoa que não viam muito na rua. E ele ficava ali me olhando, procurando, realmente foi insistente", diz ela.

Depois que o namoro engatou, não demorou para que os dois fossem morar juntos, em um casamento que durou 16 anos. A separação foi anunciada em abril deste ano, em meio a rumores de traição. Na série, dividida em quatro episódios, Gracyanne detalha alguns problemas que o casal tinha durante a convivência.

"Eu só sei o que ele gosta de verdade e o que ele é porque eu dormi e acordei do lado dele. Porque ele não fala, não assume. E aí, com isso, ele mente. E ele mente compulsivamente, mente tudo o tempo todo", dispara.

Gracyane diz que mentiras não se referem a traições

Gracyanne destaca que as mentiras a que se refere não são relacionadas a traições. "E não estou falando de relacionamento homem e mulher, porque acho que as pessoas vão ver e vão falar 'ah, ele traiu'. Não tem nada a ver, esse nunca foi o nosso problema. Mas ele mente coisas insignificantes. É muito difícil você olhar a pessoa no olho, saber a verdade, e a pessoa olhar para você e mentir", explica.

A influenciadora lembra que a relação sempre teve muito carinho, mas foi se desgastando com o tempo e causando um afastamento entre os dois. "Eu não queria fazer isso, eu queria chegar aqui e falar 'ele é maravilhoso, foi um casamento incrível'. Foi um casamento incrível, mas ele mentiu para mim a vida inteira. Ele precisa cuidar da cabeça. E aí chegou um momento que eu não tinha mais vontade de 'poxa, fala a verdade1. Eu não tinha mais vontade, fui me afastando, e ele foi se afastando. Acho que o amor continua ali, mas a vontade de resolver as questões e de estar junto acabou", afirmou ela.