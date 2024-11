Palmeiras treina finalização e Vítor Reis vê time focado em reta final: 'Força total'

Restando dois jogos para o término do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras concentra suas forças no trabalho para tentar reagir na competição e ainda se manter vivo de olho no título. Nesta sexta-feira, a atividade foi concentrada nas finalizações. O técnico Abel Ferreira também aprimorou os passes rápidos e fez ajustes de movimentos na atividade de campo de olho no jogo com o Cruzeiro.

Com 70 pontos, o time paulista viu o Botafogo passar à frente na classificação (73) após a derrota de 3 a 1 no Allianz Parque. Porém, o pensamento agora está focado no confronto com o rival mineiro, adversário da próxima quarta-feira, pela penúltima rodada do Nacional. Titular nas últimas três partidas, o zagueiro Vítor Reis de o tom do espírito do grupo.

"É força total. Serão dois jogos e duas finais. Nós nunca podemos duvidar desse elenco do Palmeiras, que já mostrou diversas vezes do que é capaz. Enquanto houver possibilidade, vamos lutar até o fim e vamos para cima", afirmou o jogador.

Além do Cruzeiro, adversário desta quarta, o Palmeiras enfrenta ainda o Fluminense no encerramento da competição, em jogo a ser realizado no Allianz Parque, no dia 8 de dezembro.

No treino realizado na Academia de Futebol, Abel Ferreira realizou ainda uma atividade técnica com 12 atletas em espaço reduzido. O atacante Bruno Rodrigues e o lateral-esquerdo Piquerez cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.