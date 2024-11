Em evento com Tarcísio e Nunes, Alckmin manda recados no discurso: 'É bonita a democracia'

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou a importância da democracia em evento com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

"É bonita a democracia. Passadas as eleições, os entes federados trabalham juntos", disse Alckmin, em discurso no mesmo palco em que estavam Tarcísio e Nunes, ilustres aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, recentemente indiciado por tentativa de Golpe de Estado.

O evento desta sexta-feira, 29, oficializou o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para obras de infraestrutura na cidade de São Paulo e outras entre municípios, que são de responsabilidade da gestão estadual.

O vice-presidente também falou sobre os resultados do governo Lula na economia. "O menor desemprego da série histórica não acontece por acaso", disse em referência à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta.

Conforme a Pnad Contínua, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,2% no trimestre terminado em outubro, sendo a menor da série histórica, iniciada em 2012.