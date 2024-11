Recuperado de lesão, Rodrygo volta a treinar com o grupo no Real Madrid

Em momento delicado na temporada europeia, o Real Madrid recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira. O meia-atacante Rodrygo voltou a treinar com o grupo após superar uma lesão muscular na perna esquerda e já poderá reforçar o time madrilenho no domingo, contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. O time vem sofrendo seguidos desfalques por lesão.

A expectativa inicial era de que o jogador voltasse ao time na partida contra o Liverpool, na quarta, pela Liga dos Campeões - derrota para o rival inglês por 2 a 0. No entanto, o retorno foi adiado para o fim de semana.

Rodrygo chegou a retomar atividades com bola há 10 dias, o que animou a torcida. O clube, porém, decidiu ser mais cauteloso por se tratar da segunda lesão do brasileiro somente nesta temporada europeia, que começou em agosto. As lesões chegaram a tirar o atleta de uma convocação da seleção brasileira para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Nesta sexta, o meia-atacante deu um passo à frente em seu processo de recuperação física. E voltou a treinar com o grupo. Na prática, deve voltar antes do esperado aos jogos. O prazo inicial de reabilitação era de até seis semanas. Ele pode retornar aos gramados quase 10 dias antes do previsto.

A volta de Rodrygo é rara notícia positiva para Carlo Ancelotti nesta temporada, na qual o Real ainda não embalou tanto no Espanhol quanto na Liga dos Campeões, onde pode até ser eliminado na fase de pontos corridos.

Contra o Liverpool, o treinador perdeu mais um atleta: Eduardo Camavinga deve ficar afastado por até um mês. Também estão fora os brasileiros Vinícius Júnior e Éder Militão, Dani Carvajal, Tchouaméni e David Alaba.