Lula receberá hoje o presidente eleito do Uruguai

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, receberá nesta sexta-feira, às 11h30 (de Brasília), o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi. A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

Orsi é da Frente Ampla, uma aliança das forças de esquerda do Uruguai.

Também é considerado um pupilo do ex-presidente do país José Mujica, um dos políticos estrangeiros mais próximos de Lula.