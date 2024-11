Justiça do Chile determina que Valdivia volte para a prisão

A Justiça do Chile determinou na noite desta quinta-feira que o ex-jogador Jorge Valdivia, ídolo do Palmeiras, volte a prisão. O ex-meio-campista é acusado de estupro por duas mulheres, de acordo com o Ministério Público chileno. O ex-atleta de 41 anos nega as duas acusações.

Valdivia vinha cumprindo prisão domiciliar noturna desde o dia 4 de novembro. A Justiça havia proibido o chileno de se aproximar da primeira mulher que o denunciou. A decisão desta quinta determina que ele se apresenta ao presídio.

Porta-voz do Ministério Público chileno, Pamela Valdez afirmou que o MP decidiu por revogar a prisão domiciliar porque "a liberdade do acusado revela-se perigosa para a segurança da sociedade".

O ex-jogador da seleção chilena havia sido detido pela primeira vez no dia 22 de outubro após denúncia de um suposto crime sexual. No dia seguinte, uma nova denúncia, de outra mulher, reforçou as acusações contra o ex-atleta. Ele ficou preso até o dia 4, quando recebeu o benefício da prisão domiciliar.

Ídolo de clubes como Palmeiras e Colo-Colo, o "Mago", como era chamado, se aposentou dos gramados em julho de 2022 e vinha trabalhando como comentarista esportivo em uma emissora chilena. Ele foi suspenso das atividades profissionais até o término das investigações.