Petrobras limita em 50% cota em produção de etanol

O diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tolmasquim, disse nesta quinta, 28, que a estatal pretende estar entre os principais produtores de etanol do País e que vai criar, via joint venture, uma terceira empresa para ter maior agilidade para atuar no setor.

"Estamos falando de comprar, nos associarmos com grandes produtores de etanol, que tenham já um grande parque de usinas", disse o executivo, em evento na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).

Tolmasquim explicou que a ideia é não ter o controle dessa nova empresa que será criada, justamente para facilitar a operação. "O máximo será 50% de participação", disse. Ele antecipou ainda que a Petrobras pretende participar de eventuais projetos de expansão da sua associada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.