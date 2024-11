Veja todos os indicados para o prêmio Fifa The Best; Vini Jr é destaque

A Fifa divulgou na noite desta quinta-feira a lista dos indicados ao prêmio The Best. Ao todo são onze categorias: melhor jogador, melhor jogadora, melhor treinador/a de equipes femininas, melhor treinador de equipes masculinas, melhor goleiro, melhor goleira, Prêmio Marta, Puskás, Prêmio Torcedor, e a votação para formar as seleções feminina e masculina do ano.

O Brasil está concorrendo diretamente em cinco categorias: melhor jogador, com Vinicius Junior (Real Madrid), melhor treinador de equipe feminina, com Arthur Elias (seleção brasileira), melhor goleiro, com Ederson (Manchester City), Prêmio Marta, com Marta (Orlando Pride) e Prêmio Torcedor com Gui, que torce para o Vasco.

Vinicius Junior reencontra Rodri (Manchester City) na disputa do The Best depois de perder a Bola de Ouro para o espanhol. O argentino Lionel Messi (Inter Miami) também aparece como um dos indicados. Ele é o atual vencedor do prêmio.

Três jogadores que atuam no Brasileirão também estão nomeados pela Fifa. Germán Cano e Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, e Thiago Almada, do Botafogo, são opções de voto para formar a seleção de melhores jogadores do ano.

Para a seleção de melhores jogadoras, o Brasil também tem representantes. A goleira Lorena (Grêmio), as zagueiras Rafaelle (Orlando Pride) e Tarciane (Houston Dash), a meia Gabi Portilho (Corinthians) e as atacantes Kerolin (North Carolina Courage) e Adriana (Orlando Pride) aparecem como indicadas.

A premiação ainda não tem data marcada, mas é provável que aconteça no início de 2025. Os torcedores podem votar no site da entidade, até o dia 10 de dezembro, para formar as seleções do ano no futebol feminino e masculino.

INDICADOS A MELHOR JOGADOR

Dani Carvajal (Espanha), Real Madrid

Erling Haaland (Noruega), Manchester City

Federico Valverde (Uruguai), Real Madrid

Florian Wirtz (Alemanha), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid

Kylian Mbappé (França), Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (Espanha), Barcelona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (Espanha), Manchester City

Toni Kroos (Alemanha), Real Madrid (atualmente aposentado)

Vinícius Jr (Brasil), Real Madrid

INDICADAS A MELHOR JOGADORA

Aitana Bonmatí (Espanha), Barcelona

Barbra Banda (Zâmbia), Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen (Noruega), Barcelona

Keira Walsh (Inglaterra), Barcelona

Khadija Shaw (Jamaica), Manchester City

Lauren Hemp (Inglaterra), Manchester City

Lindsey Horan (Estados Unidos), Olympique Lyonnais

Lucy Bronze (England), Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson (Estados Unidos), Chicago Red Stars

Mariona Caldentey (Espanha), Barcelona/Arsenal

Naomi Girma (Estados Unidos), San Diego Wave

Ona Batlle (Espanha), Barcelona

Salma Paralluelo (Espanha), Barcelona

Sophia Smith (Estados Unidos), Portland Thorns

Tabitha Chawinga (Malawi), Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais

Trinity Rodman (Estados Unidos), Washington Spirit

INDICADAS E INDICADOS A MELHOR TÉCNICA/O DE EQUIPES FEMININAS

Arthur Elias (Brasil), Brasil

Elena Sadiku (Suécia), Celtic

Emma Hayes (Inglaterra), Chelsea/Estados Unidos

Futoshi Ikeda (Japão), Japan

Gareth Taylor (Inglaterra), Manchester City

Jonatan Giráldez (Espanha), Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (França), Paris FC

Sonia Bompastor (França), Olympique Lyonnais/Chelsea

INDICADOS A MELHOR TÉCNICO DE EQUIPES MASCULINAS

Carlo Ancelotti (Itália), Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentina), Argentina

Luis de la Fuente (Espanha), Espanha

Pep Guardiola (Espanha), Manchester City

Xabi Alonso (Espanha), Bayer Leverkusen

INDICADAS A MELHOR GOLEIRA

Alyssa Naeher (Estados Unidos), Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger (Alemanha), Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita (Japão), INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll (Espanha), Barcelona

Mary Earps (Inglaterra), Manchester United/Paris Saint-Germain

INDICADOS A MELHOR GOLEIRO

Andriy Lunin (Ucrânia), Real Madrid

David Raya (Espanha), Arsenal

Ederson (Brasil), Manchester City

Emiliano Martínez (Argentina), Aston Villa

Gianluigi Donnarumma (Itália), Paris Saint-Germain

Mike Maignan (França), AC Milan

Unai Simón (Espanha), Athletic Club

PRÊMIO MARTA

Delphine Cascarino (França), Lyon (indicada pelo gol marcado em Lyon x Benfica)

Marina Hegering (Alemanha), Wolfsburg (indicada pelo gol marcado em Essen x Wolfsburg)

Sakina Karchaoui (França), PSG (indicada pelo gol marcado em França x Suécia)

Paulina Krumbiegel (Alemanha), Juventus (indicada pelo gol marcado quando atuava pelo Hoffenheim, contra o Duisburg)

Marta (Brasil), Orlando Pride (indicada pelo gol marcado em Brasil x Jamaica)

Nina Matejic (Sérvia), Crvena zvezda (indicada pelo gol marcado em Sérvia x Inglaterra)

Beth Mead (Inglaterra), Arsenal (indicada pelo gol marcado em Arsenal x West Ham)

Giuseppina Moraca (Itália), Lazio (indicada pelo gol marcado em Lazio x Bologna)

Asisat Oshoala (Nigéria), Barcelina), (indicada pelo gol marcado em Barcelona x Benfica)

Mayra Pelayo (México), Tijuana (indicada pelo gol marcado em México x Estados Unidos)

Trinity Rodman (Estados Unidos), Washington Spirit (indicada pelo gol marcado em Estados Unidos x Japão)

PRÊMIO PUSKÁS

Hassan Al Haydos (Catar), Al Sadd (indicado pelo gol marcado em Catar x China)

Terry Antonis (Austrália), Melbourne City (indicado pelo gol marcado em Melbourne City x Western Sydney Wanderers)

Yassine Benzia (Argélia), Qarabag (indicado pelo gol marcado em Argélia x África do Sul)

Walter Bou (Argentina), Lanús (indicado pelo gol marcado em Lanús x Tigre)

Michaell Chirinos (Honduras), Saprissa (indicado pelo gol marcado em Costa Rica x Honduras)

Federico Dimarco (Itália), Inter de Milão (indicado pelo gol marcado em Inter de Milão x Frosinone)

Alejandro Garnacho (Argentina), Manchester United (indicado pelo gol marcado em Everton x Manchester United)

Mohammed Kudus (Gana), West Ham (indicado pelo gol marcado em West Ham United x Freiburg)

Denis Omedi (Uganda), Kitara (indicado pelo gol marcado em KCCA x Kitara)

Paul Onuachu (Nigéria), Trabzonspor (indicado pelo gol marcado em Trabzonspor x Konyaspor)

Jaden Philogene (Inglaterra), Hull (indicado pelo gol marcado em Rotherham United x Hull City)

PRÊMIO TORCEDOR

José Armando Guzmán Mendoza (México), torcedor do Cruz Azul diagnosticado com leucemia aos 5 anos, que faleceu em 2024, aos 14

Craig Ferguson (Escócia), caminhou 1.609 quilômetros, de Glasgow a Munique, para a Eurocopa 2024, com a intenção de arrecadar dinheiro para a instituição de saúde mental "Brothers in Arms"

Guilherme Gandra Moura (Brasil), torcedor do Vasco, conhecido como Gui, de 8 anos, que foi diagnosticado com "epidermólise bolhosa" em 2023