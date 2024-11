Casal de enfermeiros é encontrado morto dentro de carro em Itapevi

Um casal foi encontrado morto dentro de um veículo na zona rural de Itapevi, município da região metropolitana de São Paulo, no início da tarde de segunda-feira, 25. Os corpos não tinham marcas de violência. Segundo a Polícia Civil, dentro do carro havia porções de drogas e uma embalagem de cola solvente, habitualmente usada como entorpecente. As mortes estão sendo investigadas.

As duas vítimas trabalhavam com enfermagem, mas mantinham atividades profissionais paralelas. Daniel Henrique Dias, de 42 anos, era enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), motolancista (motorista de moto equipada como ambulância de primeiros socorros) com especialização em Urgência e Emergência e DJ especializado em música eletrônica, com o nome artístico de Dan Dias.

Bárbara Cristine dos Santos Rosa, de 32 anos, era enfermeira e dona da marca de roupas Babi Rosa FitWear.

Os dois estavam em um carro parado na estrada Lucinda de Jesus Silva, no bairro rural Quatro Encruzilhadas, em frente a uma chácara que na noite anterior havia sido palco de uma festa.

A polícia foi acionada às 13h31 de segunda-feira. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal de Itapevi, os entorpecentes foram apreendidos e o caso foi registrado na Polícia Civil como morte suspeita.