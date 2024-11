BB anuncia recebimento de depósitos judiciais via Pix

O Banco do Brasil (BB) anunciou que já começou a receber depósitos judiciais via Pix nos Tribunais de Justiça (TJs) com que tem contrato, o que inclui 14 tribunais estaduais e os 24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRT). Até então, os depósitos eram realizados por boleto.

Segundo o banco, desde a implementação do Pix, no começo deste mês, já foram realizados cerca de 28 mil pagamentos, totalizando mais de R$ 142 milhões. A expectativa é que os depósitos por esse meio movimentem R$ 1 bilhão por mês.

O BB informou que o Pix via QR Code já está disponível em todas as guias de depósitos emitidas diretamente nos ambientes virtuais dos tribunais ou no portal do banco. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.