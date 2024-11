Atlético-MG tem Arena MRV liberada para receber jogos após incidente na final da Copa do Brasil

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva derrubou nesta quinta-feira o veto que impedia a Arena MRV de receber partidas após os incidentes ocorridos na final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo.

Dessa forma, o clube de Belo Horizonte vai poder encerrar a sua participação no Campeonato Brasileiro diante do Athletico-PR jogando em seu estádio. No entanto, essa partida será realizada com os portões fechados.

Penalizado com a perda de mando de campo por seis partidas, a equipe mineira foi julgada nesta quarta-feira. Houve uma conversão da pena em três desses duelos (os outros três já tinham sido cumpridos).

Diante desse cenário, os compromissos restantes poderão contar com a possibilidade da frequência apenas de mulheres, idosos e crianças, além de pessoas com deficiência e adolescentes de até 16 anos. O advogado do Atlético-MG anunciou que vai recorrer.

A procuradoria havia apresentado seis denúncias contra os anfitriões no jogo que decretou o Flamengo vencedor da Copa do Brasil. Entre as principais estavam o arremesso de bombas, invasão de torcedores e cantos homofóbicos por parte da torcida.

Após prometer colaborar com a polícia para detectar os envolvidos na confusão, a assessoria do clube informou que mais de 20 torcedores que participaram dos tumultos foram identificados.

Após realizar o último jogo sem a presença de torcedores contra o Athletico-PR, o Atlético-MG vai cumprir o restante da punição no ano que vem.