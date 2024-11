Corinthians faz acordo com STJD e conveerte gancho de Yuri Alberto e Cacá em multa

Em plena reta final de Campeonato Brasileiro, o Corinthians conseguiu junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reverter as penas do atacante Yuri Alberto e do zagueiro Cacá em multa após o órgão homologar a Transação Disciplinar nesta quinta-feira.

Dessa forma os dois jogadores corintianos terão substituídas as punições de uma partida pelo pagamento de uma multa de R$ 30 mil (por cada jogador) pelo clube paulista. O diretor Fabinho Soldado, que levou um gancho de 15 dias, também entra no mesmo caso ( mais R$ 30 mil de penalização).

A denúncia foi baseada nas infrações cometidas ao final do jogo entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Os dois atletas vinham jogando por conta de um efeito suspensivo. Com a reversão para multa, eles agora estão liberados para defender o Corinthians nas partidas que restam.

O duelo entre os dois clubes terminou com três expulsões: Carlos Alcaraz pelo Flamengo e Yuri Alberto, Cacá e o auxiliar Emiliano Dibus, pelo lado corintiano.

O centroavante corintiano acabou denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (praticar agressão física durante a partida) e havia sido punido com dois jogos. Já Cacá entrou no artigo 250 (ato desleal ou hostil) e também recebeu duas partidas de suspensão.

Além de denunciar os envolvidos, a Procuradoria enquadrou os clubes por tumulto generalizado e atraso, além de denunciar o Corinthians pela ação dos gandulas na reposição das bolas. O dirigente Fabinho Soldado também foi citado na súmula (desrespeito ao árbitro). Na mesma esteira, o Flamengo teve a pena de três jogos de Carlos Alcaraz substituída pela multa total de R$ 90 mil.