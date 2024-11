Padilha diz que PT está absolutamente comprometido com pacote de corte de gastos

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta quinta-feira, 28, que os parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT) no Congresso estão "absolutamente comprometidos" com as medidas de contenção de gastos apresentadas pelo governo.

Ele também reforçou, em coletiva mais cedo, que há compromisso para votação do pacote ainda neste ano, e falou do apoio de outras bancadas. "Raríssimas vezes eu senti um grau de compromisso tão grande, uma disposição tão grande na aprovação dessas medidas. Eu senti isso tanto na conversa de ontem com a Câmara quanto na conversa com o Senado hoje", disse ele nesta quinta, sobre a reunião com lideranças.

Padilha classificou as propostas como "medidas de consolidação do marco fiscal" e apontou para o Senado como a "casa revisora" dos textos. "Como será encaminhado, nós ainda vamos tratar tanto com a Câmara quanto com o Senado", disse.

O pacote de corte de gastos tem influência sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) do ano que vem, que precisam ser aprovadas também até o fim de 2024.

"Foi lido o relatório parcial da LDO no dia de ontem. A LOA ainda nem foi lida. Então, vamos nos dedicar para aprovar as medidas que reafirmam o marco fiscal e faremos os ajustes necessários que as próprias medidas vão criar, reafirmando o marco fiscal", analisou Padilha.