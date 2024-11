Associação Brasileira de Supermercados vê medidas de ajuste fiscal do governo como positivas

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) avalia como positivas as medidas de ajuste fiscal anunciadas ontem pelo governo. Para a Abras, a isenção do Imposto de Renda para rendimentos mensais de até R$ 5 mil foi um destaque. A decisão de vincular ajuste das contas públicas à ampliação do conceito da nova Cesta Básica Nacional de Alimentos também foi bem recebida.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que a lista de alimentos da Cesta Básica Nacional totalmente livre de tributos não será restrita e continuará a incluir a carne como item isento de impostos. Para a Abras, isso medida representa uma conquista importante para os consumidores, "pois reverte a tendência histórica de aumento da carga tributária sobre a população", afirmou a associação em nota.

"A Abras reafirma seu compromisso com o país, oferecendo total apoio do setor supermercadista para desenvolver iniciativas que mitiguem os impactos das recentes altas de preços no setor alimentar", declarou a associação.

Além disso, no âmbito dos programas sociais, a Abras defende a ampliação da lista de produtos da Cesta Básica Nacional de Alimentos e a inclusão de outros itens de higiene pessoal e limpeza na desoneração parcial de 60% prevista na reforma tributária do consumo.