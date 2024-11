Belga Sarens e Prumo assinam acordo para possível fábrica no Porto do Açu

A Prumo, a Porto do Açu e a belga Sarens, fabricante de pás e turbinas eólicas, assinam nesta quinta-feira, no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, acordo para a realização de estudos visando o desenvolvimento de projetos de energia renovável no contexto de infraestrutura e movimentação portuária e instalação de turbinas eólicas flutuantes.

Os estudos vão abranger pontos técnicos, estratégicos, de licenciamento, comerciais, ambientais, financeiros, jurídicos, regulatórios e quaisquer outros considerados necessários, informou a missão belga que está visitando o Brasil.

O objetivo do acordo é avaliar a possível instalação de uma fábrica da Sarens no Porto do Açu.