Brazil Potash levanta US$ 30 milhões em NY

A Brazil Potash, empresa canadense dona da Brasil Potássio, que tem o projeto de uma mina na Amazônia, anunciou nesta quinta, 27, a captação de US$ 30 milhões em uma oferta inicial de ações (IPO, em inglês), com os papéis a US$ 15. A empresa vendeu 2 milhões de ações, de acordo com documentos na Securities and Exchange Commission (SEC), que regula o mercado de ações dos EUA.

A faixa de preços proposta pela empresa ia de US$ 15 a US$ 18 - portanto, a oferta saiu pelo piso. Além disso, a Brazil Potash também acabou vendendo um volume menor de ações em relação ao planejado. A companhia havia feito pedido para emitir 4,25 milhões de ações, montante que foi reduzido para 2,4 milhões ainda na segunda-feira, de acordo com os documentos enviados ontem para a SEC. Assim, a companhia chega ao mercado avaliada em US$ 640 milhões.

Em agosto, quando se tornou público o processo de abertura de capital - que vinha sendo desenhado desde 2022, quando pediu registro confidencial na SEC -, a empresa tinha planos de captar entre US$ 100 milhões e US$ 150 milhões, segundo pessoas próximas ao processo.

Os papéis da Brazil Potash começaram a ser negociados ontem na Bolsa de Nova York com o código "GRO".

A companhia pretende usar os recursos captados para pagar licenças ambientais, bancar despesas pré-desenvolvimento do projeto na Amazônia e gastos de engenharia pré-construção. O projeto Autazes, no coração do Amazonas, vai exigir, ao todo, investimentos de US$ 2,5 bilhões, segundo a empresa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.