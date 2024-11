Maria Gadú diz que não fala mais com Dado Dolabella: 'Tenho pavor'

Maria Gadú foi questionada nas redes sociais sobre a amizade com Dado Dolabella, após Luana Piovani dizer, em entrevista ao programa Sem Censura, que sentiu a falta de apoio de outras mulheres quando denunciou o ex-namorado por violência doméstica.

No Instagram, a cantora recebeu comentários sobre o laço com o ator. "Vendo a Luana Piovani no Sem Censura lembrei de você defendendo Dado Dolabella quando agrediu ela. Já pediu desculpas?", escreveu uma pessoa. "Lembrou também de cuidar da sua vida? Aconselho", respondeu Maria Gadú.

Nesta quarta-feira, 27, a cantora afirmou, em trecho publicado nos stories de seu perfil, que não é mais amiga de Dolabella. "Gente, parem de loucura. Não sou amiga de Dado Dolabella, repudio tudo o que fez, tenho pavor. Não nos falamos há mais de uma década, justamente por isso. Que loucura", esclareceu.

O que Luana Piovani disse?

Durante a participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, que foi ao ar na segunda-feira, 25, Luana Piovani se emocionou ao relembrar o caso de agressão, sem citar Dado Dolabella nominalmente. "A maior dor que eu passei não foi ter sido agredida, foi o que a sociedade fez comigo depois", comentou ela.

Segundo a artista, discutir sobre o assunto não era comum à época, o que dificultou o caso. Luana detalhou não ter tido suporte de "absolutamente ninguém que não fosse os meus pais, os meus cinco amigos que souberam e o meu terapeuta".

"As pessoas começaram a falar que eu fiz aquilo porque eu queria aparecer", disse. "E existiam milhões de mulheres que falavam: Vem bater em mim. Porque o cara é considerado bonito, sex symbol". A atriz também declarou que, "enquanto as mulheres forem machistas, elas dão força aos homens que são machistas".

Relembre o caso

Luana e Dado namoraram entre 2006 e 2008. Ele foi acusado pelo crime de lesão corporal em 2008, cuja pena pode chegar a 3 anos de detenção. Em 2010, o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) condenou o ator a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto, com base na Lei Maria da Penha.

O artista também já havia sido processado por Viviane Sarahyba, com quem tem um filho, acusado de agressões constantes. À época, Dado foi obrigado a não se aproximar de Viviane e de Luana.

Dado deveria manter distância de 250 metros de Luana. No carnaval, porém, Dado e Luana foram a um camarote na Sapucaí e, para zombar da situação, ele foi fotografado com uma fita métrica para mostrar a distância da ex. O ator foi retirado do camarote e levado pela polícia do Rio de Janeiro.