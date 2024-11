Técnico Allan Aal se despede do Guarani em carta aberta: 'Nunca deixamos de acreditar'

Após a definição de sua saída do Guarani, o técnico Allan Aal divulgou uma carta aberta de despedida ao clube de Campinas. Apesar de o objetivo da permanência na Série B do Campeonato Brasileiro não ter sido alcançado, Aal destacou a entrega no trabalho e agradeceu a oportunidade.

"Após meses de muito trabalho, deixo o comando técnico do Guarani Futebol Clube. Sabíamos que se tratava de um desafio dificílimo, mas nunca deixamos de acreditar. Retornar a um clube do tamanho e da história do Guarani foi, sem dúvida, uma honra imensa e um privilégio", afirmou.

O treinador de 45 anos já tinha comandado o Guarani em 2021 e lamentou o rebaixamento, apesar da evolução do time. "No futebol, aprendemos que desempenho e resultado nem sempre caminham juntos. Vivemos momentos de evolução coletiva, traduzida em números. Infelizmente, em algumas ocasiões, isso não acaba refletido no placar final. É a natureza desse esporte tão apaixonante e desafiador", lembrou.

Apesar do rebaixamento, Allan Aal valorizou momentos marcantes, como a vitória no dérbi diante da Ponte Preta, por 1 a 0, encerrando jejum de 15 anos no estádio Moisés Lucarelli. "Levarei comigo lembranças marcantes, como a emocionante vitória no dérbi, conquistada no estádio do adversário após 15 anos. Esse é um capítulo especial que ficará guardado na minha carreira e na história recente do clube", destacou.

Por fim, ele agradeceu e garantiu ficar na torcida pelo clube campineiro. "Gostaria de expressar minha gratidão a todos que fizeram parte deste ciclo, principalmente à torcida, que é o coração do Guarani. Saio desejando sucesso e torcendo para que o clube alcance todos os seus objetivos", finalizou.

Nesta segunda passagem, Allan Aal teve 20 jogos, seis vitórias, quatro empates e dez derrotas. O Guarani terminou na 20ª e última posição com 33 pontos, sendo rebaixado com duas rodadas de antecedência.