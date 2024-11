'BBB 25': Beatriz Reis e Thiago Oliveira vão comandar flashes durante programação da TV Globo

Você piscou e o BBB 25 já está aí. Menos de 50 dias da estreia de uma edição comemorativa do Big Brother Brasil, Tadeus Schmidt ganha companhias de peso para a próxima temporada. A primeira dupla confirmada que fará a cobertura de programas especiais do reality show na TV Globo, Multishow, Gshow e Globoplay é Thiago Oliveira e a ex-BBB 24 Beatriz Reis, que passa a conduzir os flashes na emissora ao longo da programação.

Beatriz Reis, a "Bia do Brás" marcou o BBB 24 e conquistou o público. Ela agora se junta a Thiago no time oficial do programa. Desde que deixou o BBB, em abril, a atriz fez sua estreia nas novelas da TV Globo dando vida à personagem Selminha Veneno em Família é Tudo; esteve na cobertura do Rock in Rio e mais recentemente ganhou um quadro no programa Encontro com Patrícia Poeta, o EconoBia.

Mais novidades no BBB 25'

A temporada comemorativa do BBB 25 terá um grupo inédito no comando de seus produtos. O bate-papo com os eliminados no Gshow, o programa do Multishow, o mesacast e os quadros do reality voltam todos com novidades na próxima temporada, que serão anunciados em breve.

BBB 25 estreia em janeiro com duplas divididas entre Pipoca e Camarote. O reallity show tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angelica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O programa tem previsão de estreia em janeiro.