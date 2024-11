PIB dos EUA cresce a ritmo anualizado de 2,8% no 3º trimestre na segunda leitura

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu ao ritmo anualizado de 2,8% no terceiro trimestre de 2024, de acordo com a segunda leitura do indicador divulgada nesta quarta-feira, 26, pelo Departamento de Comércio do país. O resultado confirmou o dado inicialmente divulgado e as projeções de analistas consultados pela FactSet, que previam mediana de 2,8%.

No segundo trimestre, o PIB dos EUA teve expansão anualizada 3%, ante dado anteriormente divulgado que apontava alta de 3,0%.