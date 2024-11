Dell decepciona em projeções para receita do quarto trimestre fiscal

A Dell disse que espera uma receita entre US$ 24 bilhões e US$ 25 bilhões para o quarto trimestre fiscal e decepcionou as expectativas de analistas da FactSet, que previam um valor de US$ 25,59 bilhões, em teleconferência realizada na terça-feira. A empresa projetou lucros ajustados por ação de US$ 2,50, abaixo da expectativa de US$ 2,65.

O diretor de operações da Dell, Jeff Clarke, atribuiu as projeções ruins aos clientes que atrasam a compra de novos produtos de hardware e software. No ano fiscal de 2026, a companhia disse que espera fatores favoráveis para dar suporte ao crescimento da marca.

As projeções abaixo do esperado fizeram os papéis da fabricante de computadores caírem mais de 11% no pré-mercado de Nova York nesta quarta-feira.

*Com informações da Dow Jones Newswires