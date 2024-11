Guarani terá semana decisiva para escolha de novo treinador para temporada 2025

Após acertar a saída do técnico Allan Aal na última segunda-feira, o Guarani iniciou nesta terça-feira sua busca por um novo comandante para a equipe principal. O executivo de futebol, Rodrigo Pastana é quem conduzirá a escolha por um novo treinador e espera fechar até sexta-feira.

Lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o rebaixamento para a terceira divisão nacional dificulta os trabalhos. A pressão interna aumentou após a Ponte Preta, rival na cidade de Campinas, anunciar o técnico Alberto Valentim para a temporada de 2025. O Conselho de Administração é bastante cobrado sobre o assunto, uma vez que em 2024 o cargo de treinador teve alta rotatividade, com cinco profissionais passando pelo comando do time principal.

Quem começou a temporada foi Umberto Louzer, sendo substituído ainda no Campeonato Paulista por Claudinei Oliveira. No início da Série B, outra troca, desta vez com Júnior Rocha assumindo o comando. Esse durou apenas sete jogos e foi trocado por Pintado, que também teve vida curta, com apenas seis jogos. Quem assumiu o time até o rebaixamento foi Allan Aal. Entre as demissões e chegadas, Marcelo Cordeiro, auxiliar fixo, também comandou a equipe em algumas partidas.

Entre os nomes que estão no radar do Guarani, o nome que mais agrada é o de Daniel Paulista, que passou pelo clube entre 2012 e 2022 e está livre no mercado após a saída do CRB. Vinícius Bergantin, ex-Ferroviária e atualmente auxiliar técnico do Flamengo também tem aprovação nos corredores do Brinco de Ouro.

A queda para Série C reduziu drasticamente o orçamento do clube para contratações. As opções ficaram escassas e a forma de convencer os profissionais a encarar uma terceira divisão será um desafio para os dirigentes.