Governo de SP fará dia 28 primeira apresentação para investidores de fundo do clima

O governo de São Paulo, que busca um gestor para o Finaclima-SP, fundo criado para bancar projetos de combate e adaptação às mudanças climáticas, marcou para esta quinta-feira, 28, a primeira apresentação pública do projeto, que será feito pela secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

A apresentação pública está marcada para as 10h da quinta-feira na sede da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. O edital para os interessados foi divulgado no último dia 18. O gestor escolhido será responsável por cuidar do fundo, fazer a aplicação dos recursos e ainda ajudar na captação do dinheiro, de fontes internacionais e locais, de acordo com comunicado da secretária.

Um dos focos do fundo é bancar restauração, conservação e uso sustentável de paisagens e ecossistemas, considerando a meta do Governo de São Paulo de restaurar a vegetação nativa e estabelecer sistemas produtivos biodiversos em 1,5 milhão de hectares até 2050 - uma área equivalente a 1,4 milhão de campos de futebol.

As gestoras interessadas em participar da concorrência tem até o dia 13 de janeiro de 2025 para entregar a documentação. A expectativa é que até 3 de abril todo o processo seja concluído. O prazo de vigência do acordo é de sete anos, com possibilidade de prorrogação por mais sete anos.