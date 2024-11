Sophie Charlotte tem Instagram hackeado e denúncia fraude: Não acreditem!

Que situação chata! Sophie Charlotte teve sua conta do Instagram hackeada na última segunda-feira, dia 25. Quando conseguiu voltar para o perfil que, momentos antes, estava repleto de publicações de cunho fraudulento, explicou que teve o celular todo invadido e que os cibercriminosos acessaram até mesmo o WhatsApp.

Nesta terça-feira, dia 26, ela declarou:

- Estou gravando estes stories para explicar que ontem à noite, por volta de onze e meia, meu celular foi hackeado. Invadiram a minha conta do Instagram, o WhatsApp. Fizeram postagem aqui no Instagram com apostas, enfim. Não sei o que é isso. Não fui eu. Queria esclarecer. Hoje de manhã fui recuperar o meu telefone e a minha conta. São vários procedimentos. Fiz boletim de ocorrência. Foi uma fraude. Não acreditem nisso.

A atriz ainda comentou que se preocupou com pessoas próximas dela que poderiam se prejudicar:

- Consegui recuperar o meu número e fiz o meu boletim de ocorrência. Foi uma fraude que fizeram. Vim aqui para explicar para vocês, para quem ficou preocupado. Foi bem chato. Já perdi compromissos hoje de manhã, e fiquei preocupada de alguém cair nesse golpe. A gente está bem vulnerável nesse sentido, né?

Sophie finalizou agradecendo quem a ajudou a reestabelecer seu perfil com mais de três milhões de seguidores. Inclusive, citou o namorado, o cantor Xamã:

- Por último, preciso agradecer as pessoas que me ajudara, porque não sei fazer nada disso. Malu, Nat da META, Jude, o André Nicolau, meu namorado, as pessoas que conseguiram me dar um suporte, me ajudar a recuperar a minha conta e impedir que o estrago fosse maior.