Zú Jr passa por cirurgia e deve desfalcar seleção brasileira de basquete por até 9 meses

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou, nesta terça-feira, que o armador do Sesi Franca, Zúu Júnior, foi submetido à cirurgia. De acordo com a nota, o jogador sofreu um rompimento total do tendão calcâneo esquerdo.

O procedimento foi realizado por Carlos Vicente Andreoli, médico e diretor de Saúde e Performance da CBB. A previsão é que o atleta tenha alta já nesta quarta-feira.

A contusão ocorreu no final da partida, que foi realizada neste domingo, em confronto válido pelas Eliminatórias da Americup, no ginásio Mangueirinho, em Belém.

O período de recuperação para que Zu Júnior retorne às quadras fica entre sete e nove meses. No duelo de domingo, o Brasil não teve dificuldades para superar os panamenhos por 93 a 67.

Com 100% de aproveitamento no torneio e a classificação assegurada, a seleção brasileira venceu os quatro jogos que disputou. A Americup de 2025 está marcada para acontecer em agosto do ano que vem na Nicarágua.