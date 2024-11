Fiuk lamenta perda do avô materno: - Sempre acreditou muito em mim

Na última segunda-feira, dia 25, Fiuk lamentou a perda do avô materno, Kevork Boghos Kartalian. O ator e cantor surgiu abalado nas redes sociais para falar sobre a triste notícia e abriu o coração sobre o forte vínculo que tinha com o pai de sua mãe, Cristina Karthalian.

O artista começou contando que precisou lidar com a morte do avô no mesmo dia em que deu início às gravações de um novo filme sobre automobilismo.

- Ontem foi um dos dias mais especiais de toda a minha vida, comecei a gravação do filme dos meus sonhos, que é primeiro filme nacional de carro, de drift... Ao mesmo tempo, foi um dia de muita dor. Meu avô se foi. Meu avô virou uma estrelona no céu. Ele sempre foi um cara incrível. Não consegui gravar nada ontem, me perdoem. Não consegui postar nada porque não sei explicar o tanto de sentimentos que tive que lidar ao mesmo tempo. Mas eu quero agradecer, que se não fosse vocês comigo nesse tempo todo com um monte de mensagens... É inexplicável, eu amo muito vocês.

Em seguida, falou mais sobre as trocas que tinha com Kevork, como ele sempre apoiou os sonhos e até dava conselhos.

- Meu avô sempre acreditou muito em mim, sempre conversou muito comigo e me abriu os olhos para pessoas da minha própria família, de várias coisas que eu nem enxergava. Ele sempre esteve do meu lado, sempre esteve comigo. Tenho certeza de que o que ele mais ia se orgulhar era de me ver tendo força, de me ver feliz gravando...

Fiuk ainda revelou como foi a sua última conversa com o avô:

- As últimas palavras dele foram de força e motivação, para eu continuar e acreditar, para não desistir dos meus sonhos por conta de outras pessoas. Para eu ser sempre honesto e consistente.

O cantor não consegue conter a emoção e chora ao falar sobre como se manterá forte e fará de tudo para orgulhá-lo.

- Estou aqui, vô. Sigo firme. Bora! Vou continuar colocar um sorriso no rosto porque sei que agora você está em um lugar muito mais especial, você já estava sofrendo aqui... Vou te encher de orgulho. Vou honrar as suas palavras e o tanto que você me amou. Ao mesmo tempo que dói, o que me conforta é saber que ele está em um lugar bem melhor agora, ele está em paz, sem sofrer e sem sentir dor.

E finalizou:

- Espero que esteja acompanhando tudo o que está acontecendo, porque são dias muito especiais. Vocês não sabem quantos anos acreditando nesse projeto, nesse filme e está acontecendo.