'Nas minhas escalações, Salah está mais dentro do que fora', afirma técnico do Liverpool

Enquanto estiver sob contrato, o atacante egípcio Mohamed Salah será titular e peça importante para o Liverpool. A garantia é do técnico Arne Slot, que garantiu a presença do astro na partida diante do Real Madrid e na sequência da temporada, na qual o time inglês defende as lideranças de Liga dos Campeões e Campeonato Inglês.

Com contrato até junho de 2025, Salah deixou o campo na rodada passada do Inglês dizendo-se "mais fora de que dentro" do time na próxima temporada por não ter sido procurado pela diretoria para uma renovação.

Nesta terça, Slot foi questionado sobre o assunto e, gargalhando, respondeu usando parte da resposta de Salah. "Já disse muitas vezes que não comento sobre contratos. A única coisa que posso dizer é que, se olhar para as minhas escalações, Mo Salah está mais dentro do que fora", afirmou o treinador.

Pelo técnico, Salah jamais deixaria o clube londrino. É ídolo da torcida e um diferencial dentro de campo. Mesmo com o futuro indefinido, Slot garante que o egípcio está bem psicologicamente. "Não acho que haja qualquer distração para ele, para os jogadores e definitivamente não para mim."

O Liverpool defenderá a liderança da Liga dos Campeões na rodada e a manutenção dos 100% de aproveitamento. E, mesmo jogando em Anfield diante de um Real Madrid desfalcado de Vini Jr. e Militão, Slot vê o confronto como "muito complicado."

"Um ótimo jogo em semana especial", disse o treinador, antes de resumir como vê o duelo. "É muito difícil. Não só para o Liverpool, mas para todos os clubes que os enfrentaram na Europa. Porque podem vencer de muitas maneiras diferentes", avaliou. "É por isso que venceram esta competição tantas vezes (15 conquistas), porque podem vencer sendo dominante, mas também se for uma partida difícil, sempre encontram uma forma de ganhar ou avançar para a próxima fase e é isso que os tornam especiais."